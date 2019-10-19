Almanya'yı sarsan sözler! Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: Erdoğan bizi uyarmıştı!

Alman televizyon kanalı ZDF’te Maybrit İllner’in sunduğu açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Almanya dönemin eski Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel, Suriye’de savaş çıktığında, o dönemin başbakanı Erdoğan demişti ki, Suriye’de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esad halkını bombalayacak. Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya idi.” dedi.