Web TV Haber Ankara'da Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı | Video

Ankara'da Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı | Video

Ankara'da Lüks ev soygununda 8 kişi yakalandı | Video
07.02.2020 | 14:42

Ankara'da girdikleri lüks evden silah tehdidi ile 250 bin liralık ziynet eşyası ve para çalan, aralarında evde daha önce hizmetçi olarak çalışan kadının da bulunduğu 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Başkent'te kimliği belirsiz 4 kişi, 5 gün önce İncek Mahallesi'nde H.H.P. ve M.P. çiftinin evine girdi. Şüpheliler, ev sahibi çifti silahla tehdit edip, ellerine plastik kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra da evde bulunan 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 60 bin TL, 5 bin Euro, 3 bin dolar para ile cep telefonu ve araç anahtarını aldı. Şüpheliler, lüks evde güvenlik kamera kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.  Çiftin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu, evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmada eve girerek soygunu gerçekleştirenlerin H.B.K., H.U., T.R. ve M.M.S. olduğu belirlendi. 4 kişinin, soygunun ardından A.B.'nin kullandığı araçla kaçtığı saptandı. Eve girenlerden H.B.K. ve H.U. ile onlarla birlikte hareket eden M.I., otomobil ile Antalya'ya kaçarken Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde yakalandı. Eve girenlerden T.R. ve M.M.S. ile araç şoförü A.B. ile birlikte Ankara'da gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin daha önce evde hizmetçi olarak çalışan G.B. ile onun arkadaşı A.Y.'nin yönlendirmesiyle soygunu yaptığını belirledi. G.B. ve arkadaşı A.Y. de polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Çalınan altın ve paranın bir kısmı ise şüphelilerin üzerinde ele geçirilerek ev sahibi çifte teslim edildi. Gözaltına alınan ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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