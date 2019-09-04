Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ankara'da telefonda kendini hakim, savcı olarak tanıtan dolandırıcının yakalanma anı kamerada!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da telefonda kendini hakim, savcı olarak tanıtan dolandırıcının yakalanma anı kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN