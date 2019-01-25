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Antalya'da hortumda kaybolan Buse’yi arama çalışmaları tekrar başladı

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başlanıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse'yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Dün havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, bugün günün ilk ışığıyla birlikte tekrar başladı. Bölgeye şafak vaktinde gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 dalgıç ekip arama çalışmalarına Ağva Deresi'nin Çam Yuva Sahilinde denizle buluştuğu noktadan başladı.

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Antalya'da hortumda kaybolan Buse’yi arama çalışmaları tekrar başladı
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