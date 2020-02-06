Antalya'da Rus turistten dev dalgalar arsında yüzme şovu | Video
Antalya'ya eşiyle birlikte Rusya'dan gelen Alex Beyanın (47), şiddetli lodos nedeniyle boyu 4 metreyi bulan dalgalar arasında yüzdü.
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