Artık boşanmada süresiz nafaka ödemesine son! Erkekler ne kadar süre nafaka ödeyecek? İşte yeni nafaka ödeme kriterleri...

Evliliklerde boşanma halinde erkeklerin süresiz nafaka ödenmesi uygulamasına son! Artık boşanma sonrası erkekler süresiz olarak nafaka ödemeyecek! Boşanmada yeni nafaka ödeme kriterleri belli oldu! Evliliklerde boşanma halinde erkekler ne kadar nafaka ödenecek? İşte evliliklerde boşanma halinde erkeklerin yeni nafaka ödeme miktarları ve nafaka ödeme süreleri...