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Ayvalık’ta yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı” adliyeye sevk edildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı adliyeye sevk edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ /PDY suçundan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aranan A.U. adlı şahsı yakaladı. Ayvalık'ın Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol uygulaması sırasında polisin dikkati sayesinde başlayan takip ve akabinde gerçekleşen bir operasyonla A.U. yakalandı. Şüphelinin yapılan araştırmada Türk Standartları Enstitüsünde Şube Müdürü iken ihraç edildiği ve Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı olduğu bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi.

Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı olarak yurt dışına kaçma amacı ile gelmiş olabileceği tahmin edilene A.U'nun bağlantılarının da araştırıldığı bildiriliyor.

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Ayvalık’ta yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı” adliyeye sevk edildi
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