Azez’de YPG/PKK karşıtı protesto

Suriye'nin Halep şehri kırsalındaki Secu beldesi ve Azez yakınındaki bölgelerde YPG/PKK karşıtı protesto düzenlendi. YPG karşıtı slogan atılan protestoya yüzlerce kişi katıldı. Suriyeliler, köylerini ve topraklarını işgal eden YPG/PKK terör örgütünü protesto etti. Gösteriye YPG'nin işgali altında bulunan şehirleri ve köylerden de vatandaşlar katıldı.



Protestocular, Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO), YPG/PKK terör örgütünün 3 yıldır işgal ettiği topraklarını ve köylerini geri almaları için çağrıda bulundu.