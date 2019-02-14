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Azez’de YPG/PKK karşıtı protesto

Suriye’nin Halep’e bağlı Azez’de düzenlenen terör örgütü YPG/PKK karşıtı gösteriye yüzlerce Suriyeli katıldı.

Suriye'nin Halep şehri kırsalındaki Secu beldesi ve Azez yakınındaki bölgelerde YPG/PKK karşıtı protesto düzenlendi. YPG karşıtı slogan atılan protestoya yüzlerce kişi katıldı. Suriyeliler, köylerini ve topraklarını işgal eden YPG/PKK terör örgütünü protesto etti. Gösteriye YPG'nin işgali altında bulunan şehirleri ve köylerden de vatandaşlar katıldı.


Protestocular, Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO), YPG/PKK terör örgütünün 3 yıldır işgal ettiği topraklarını ve köylerini geri almaları için çağrıda bulundu.

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Azez’de YPG/PKK karşıtı protesto
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