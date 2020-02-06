Bakan Albayrak'tan deprem bölgesindeki esnafa faizsiz kredi müjdesi! | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Deprem bölgesindeki esnafa 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin liraya kadar kredi sağlanacak. Depremzede esnafın kredi borçları 1 yıl süreyle ertelenecek" dedi