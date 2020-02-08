Bakan Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında dün Kahramanmaraş ve Osmaniye'de iş dünyası ile buluşarak ekonomiye dair önemli müjdeler verirken, bugün iki il için teşekkür mesajı paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Bakan Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı 08.02.2020 | 11:36
02:25
04:22
01:04
23:10
FETÖ'nün siyasi ayağı kim? "CHP, FETÖ ile söylem birliği yapıyor" | Video 07.02.2020 | 22:54
00:50
04:03
İGA yöneticilerinden gazeteci Ali Kıdık hakkında suç duyurusu | Video 07.02.2020 | 18:49
05:57
İdlib'deki gözlem noktalarına obüs takviyesi yapılıyor | Video 07.02.2020 | 17:29
02:00
00:31
05:09
Yaşanan uçak kazasında ihmal mi vardı? | Video 07.02.2020 | 16:53
00:31
00:26
00:39
06:21
04:31
00:31
03:14
02:47
Binadan kopan beton parçanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 07.02.2020 | 15:20
04:45
Evlat nöbeti Türkiye'ye yayılıyor! | Video 07.02.2020 | 14:52