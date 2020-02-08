Web TV Haber Bakan Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı

Bakan Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı

Bakan Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı
08.02.2020 | 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında dün Kahramanmaraş ve Osmaniye'de iş dünyası ile buluşarak ekonomiye dair önemli müjdeler verirken, bugün iki il için teşekkür mesajı paylaştı.

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