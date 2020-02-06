Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Sabrımızın sınırı var karşılık verdik" | Video

Çavuşoğlu, İdlib’de Türk askerine Suriye ordusu tarafından yapılan saldırı hakkında, “Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Amacımız çatışmanın durdurulmasıdır. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan Suriye rejimidir. Bizim askerimize saldıran Suriye rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden Suriye rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Suriye rejimi saldırganlığına devam ederse durmayız. ” dedi.