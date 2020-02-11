Bakıcı fiyatları ne kadar? Anne ve babalara tavsiyeler! | Video

Çalışan anne babaların en önemli problemlerinden birisi bakıcı... Mali büyüklüğü 3.1 milyar doları aşan bakıcı sektöründe doğru kriterleri, bulunması gereken belgeleri ve dikkat edilmesi gereken yönleri sizler için derledik. İstanbul'da iyi İngilizce bilen Filipinli bakıcı fiyatları 5.500-7000 TL arası değişmekte. Bazı şirket ve bakıcılar ise haftalık 50 TL izin parası da isteyebiliyor. Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve benzeri yabancı uyruklu, az dil bilen bakıcı fiyatları ise 3.500-4000 lira arasında değişiyor. Türk bakıcıların ücretleri ise 4 bin TL'dan başlıyor.

BAKICIDA BUNLARA DİKKAT EDİN

Görüştüğümüz bakıcıların mutlaka kimliğine, sağlık raporuna, diplomasına, sabıka kaydına bakmalı ve ikametgah kaydı istemeliyiz. Bakıcı adaylarının referansları ile görüşmeli ve bilgi almalıyız.

BAKICI FİRMALARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Firmanın İş-Kur kaydını istemeliyiz. Zira kaçak ve korsan şirketler işçi maaşından komisyon alırlar. Açık adres vermezler. İzin belgeleri bulunmaz. Web Sitelerinde iletişim bilgileri bulunmaz. Bu ve benzeri korsan işletmelerle yapılan sözleşmelerin geçerliliği bulunmaz.

BAKICI SEKTÖRÜNÜN DURUMU

3.1 milyar dolar büyüklüğe ulaşan bakıcı sektörünün 2.3 milyar doları bebek ve çocuk bakıcılık sektörü oluşturuyor. Yaşlı bakıma muhtaç ve hasta bakıcılığı sektörü ise 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda.

BAKICI FİYATLARI

İstanbul'da iyi İngilizce bilen Filipinli bakıcı fiyatları 5.500-7000 TL arası değişmekte. Bazı şirket ve bakıcılar ise haftalık 50 TL izin parası da isteyebiliyor.

Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan ve benzeri yabancı uyruklu, az dil bilen bakıcı fiyatları ise 3.500-4000 lira arasında değişiyor. Türk bakıcıların ücretleri ise 4 bin TL'dan başlıyor.