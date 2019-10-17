Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn'da sivillerin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılma anı kamerada
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devem ediyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeler art arda YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılıyor. Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan sivillere, Suriye Milli Ordusu askerleri böyle yardım ettiği anlar ise kameraya böyle yansıdı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da SMO askerleri teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ediyor. SMO tarafından yayınlanan görüntülerde, askerlerin terör örgütünden kurtardığı ağlayan yaşlı bir sivile su verdiği görülüyor. SMO askerlerinin neden ağladığını sormaları üzerine yaşlı adam, çocuklarının öldürüldüğünü söylüyor. Bir asker ise "Biz sizin çocuğunuz oluruz" sözleriyle yaşlı adamı teselli ediyor.
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