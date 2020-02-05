Web TV Haber Başhekimden açıklama: "Hastanemize gelen 22 yaralının içinde ağır yaralı olan şu an itibariyle yok” | Video

Başhekimden açıklama: "Hastanemize gelen 22 yaralının içinde ağır yaralı olan şu an itibariyle yok” | Video

Başhekimden açıklama:
05.02.2020 | 22:22

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan uçaktaki yaralılarla ilgili açıklama yaparak, “Yaklaşık olarak bir saatlik dilim içinde 22 yaralı geldiği hastanemize ve içinde ağır yaralı olan şu an itibariyle yok” dedi.

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçaktan çıkarılan yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine şu ana kadar 22 yaralı geldiği öğrenildi.

Yaralılarla ilgili açıklamalarda bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Ülkemize büyük geçmiş olsun. Yaklaşık olarak bir saatlik dilim içinde 22 yaralı geldiği hastanemize. Sağlık müdürlüğümüz olay yerinden hastaların ayıklamasını yaparak hastanemize yönlendiriyor. Bizde burada hastanelerde tedavisine başlıyoruz. 22 hastamızın içinde ağır yaralı olan şu an itibariyle yok. Hafif ve orta yaralı düzeyinde hastalarımız mevcut. Hastalarımızın tetkikleri başlamış bulunuyor. Bir yandan kan tahlillerini alırken, bütün vücut tomografik taramalarını yapıyoruz. Hekim arkadaşlarımız bütün ekibimle 100 kişilik ekibimle burada hastalarımızın tedavilerini başlatmış bulunuyoruz. Hastalar şu anda müşahede de takip altında, ileriki saatlerde travmanın derecesine göre olay daha da netleşecek" dedi.

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