Başkan Erdoğan Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın cenazesine katıldı | Video

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman onbaşı Cihat Erat son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.