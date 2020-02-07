Başkan Erdoğan Şehit Uzman Çavuş Cihan Erat'ın cenazesine katıldı | Video
Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ altında kalarak şehit olan jandarma uzman onbaşı Cihat Erat son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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