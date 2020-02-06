Başkan Erdoğan'dan, İsrail ve ABD'ye sert sözler; ''Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız!'' | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Filistin ve Kudüs meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika gerek şahsıma, gerek İstihbarat Başkanıma yönelik tehditler savuruyor, Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu (Kudüs’ün işgalini) kesinlikle başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:11
01:20
Antalya Serik'te ilginç kaza; 1 yaralı | Video 06.02.2020 | 11:50
02:13
01:53
34 ildeki ihale yolsuzluğu operasyonunda şüphelilerden 40'ı adliyede | Video 06.02.2020 | 11:13
01:26
02:02
00:44
01:13
05:23
01:27
01:37
03:01
Son dakika! Pegasus uçağı kaza yaptı! İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları 05.02.2020 | 21:23
00:47
00:46
02:35
02:00
01:19
01:22
04:00
Şehit cenazesinde CHP'ye öfke! Çelenkler parçalandı... | Video 04.02.2020 | 20:48
06:28
Rusya ilişkileri İdlib saldırısından etkilenir mi? | Video 04.02.2020 | 18:22