Web TV Haber Başkan Erdoğan'dan, İsrail ve ABD'ye sert sözler; ''Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız!'' | Video

Başkan Erdoğan'dan, İsrail ve ABD'ye sert sözler; ''Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız!'' | Video

Başkan Erdoğan'dan, İsrail ve ABD'ye sert sözler; ''Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız!'' | Video
06.02.2020 | 11:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Filistin ve Kudüs meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Amerika gerek şahsıma, gerek İstihbarat Başkanıma yönelik tehditler savuruyor, Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını tehdit altına alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu (Kudüs’ün işgalini) kesinlikle başaramayacaksınız." ifadelerini kullandı..

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