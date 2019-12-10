Beşiktaş Vodafone Park saldırısının 10. yıl dönümü

10 Aralık 2016'da İstanbul Dolmabahçe'de yaşanan, Vodafone Park Stadı yakınlarında 2 ayrı yerde teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda 39'u emniyet mensubu olmak üzere toplam 46 kişi şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.