Web TV Haber Bilecik'te kahreden olay: 1 Şehit, 1 Yaralı!

Bilecik'te kahreden olay: 1 Şehit, 1 Yaralı!

18.11.2019 | 09:13

Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kazada Uzman Çavuş Salim Kayın (24) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar G. (60) gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:00
Bilecik'te kahreden olay: 1 Şehit, 1 Yaralı! 18.11.2019 | 09:13
00:22
Millete küfreden, eş, anne ve kızlarına tecavüz edilmesini isteyen Mehmet Avcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 17.11.2019 | 20:42
02:31
Şehidin tabutunu taşıyan askerin gözyaşlarını böyle sildi 16.11.2019 | 18:04
00:32
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı saldırı! En az 18 sivil hayatını kaybetti 16.11.2019 | 14:29
02:32
El Bab'taki bombalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Bombalı hain saldırıda en az 18 kişi öldü 16.11.2019 | 14:19
05:21
Kültür ve Turizm Bakanlığından Dipsiz Göl açıklaması: Kurumasına neden olanlar görevden uzaklaştırıldı 16.11.2019 | 12:29
01:52
Türkiye ve Rusya'nın Kamışlı - Derik arasındaki 7. ortak devriyeden ilk görüntüler! 16.11.2019 | 11:24
02:18
Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu! Yahya Üstün Twitter hesabından bu sözlerle paylaştı 16.11.2019 | 10:23
00:43
İzmir'de alkollü sürücünün polisi 400 metre kaputta taşıdığı anlar kamerada! 16.11.2019 | 09:00
09:27
AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, başörtülü kıza saldırıyı yorumladı 15.11.2019 | 23:52
01:56
İşte Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu videosu 15.11.2019 | 23:08
00:55
Sörfçüler dalga beklerken yanlarına balina geldi 15.11.2019 | 14:21
01:04
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri ortaya çıktı! 15.11.2019 | 12:09
02:19
Bornova'da çöp dağları 15.11.2019 | 11:01
12:02
Teröristlerin Korkulu Rüyası:PÖH 14.11.2019 | 16:36
01:59
İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı tekme tokat müdahale! 14.11.2019 | 15:40
01:32
Kazada ölen anneye acı veda! Özlem Yıldız Tüzer’in cenazesinden yürek yakan görüntüler 14.11.2019 | 14:33
01:29
Cephanelik'te 2 Ayrı Patlama:17 Yaralı 14.11.2019 | 14:33
01:16
Metrobüs duraklarındaki izdiham vatandaşları canından bezdirdi 13.11.2019 | 16:28
17:13
İstanbul Havalimanı, Tarihe Geçen Büyük Göç’ün belgesel filmini yayınladı 13.11.2019 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN