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Bisikletiyle 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na çıkan işçi Eskişehir'de

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işine son verildiğini iddia eden ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya gitmeye çalışan Bayram Akbaş, Eskişehir'e ulaştı.

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla 5 gün önce bisikletiyle İzmir'den yola çıkan Bayram Akbaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine ulaştı.

Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menemen Belediyesinde çay ocağında çalışırken, yeni seçilen belediye başkanı tarafından 284 kişiyle birlikte işine son verildiğini söyledi.

Belediyenin "yasal düzenleme yapacağız" diyerek iş akitlerini sonlandırdığını ifade eden Akbaş, "284 kişiden sadece 15-20 tanesini işe geri aldılar. Onlar da kentin ileri gelenlerinin yakınları zaten. Kıdem tazminatımızı ödeyeceklerini söylemişlerdi. Geriye dönük 5 aylık maaşımızı da tazminatımızı da ödemediler. Belediyede işe girmeden önce kendime ait iş yerim vardı. İşimden dolayı kapattım. Şimdi hiçbir şeyimiz yok." diye konuştu.

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Bisikletiyle 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na çıkan işçi Eskişehir'de
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