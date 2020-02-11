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Brezilya'da toprak kayması! Evleri böyle yuttu | Video

Brezilya'da toprak kayması! Evleri böyle yuttu | Video
11.02.2020 | 12:15

Brezilya’da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Evleri toprak altında kalan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Toprak kaymasının meydana geldiği anlar kameralara yansıdı.

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