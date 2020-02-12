Bursa'da park halindeki minibüs yandı | Video
Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde sabaha karşı Küçükyalı Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Alev topuna dönen araç mahalleliyi tedirgin etti. Yanan minibüsten geriye sadece minibüsün enkazı kaldı.
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