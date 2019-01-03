Bursa'da yaya geçidindeki dehşet anı kamerada

Olay, merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Trabzon'dan, Bursa'ya çocuklarını ziyarete gelen Salih Akyüz'e (63), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan Akyüz, yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Akyüz'ün kaza anı saniye saniye çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Salih Akyüz'ün yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada yanından başka bir aracın geçtiği, daha sonra yaya geçidinde ilerleyen Akyüz'ün yolun ortasına geldiğinde, hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Babasının geçirdiği kazayı anlatan Cengiz Akyüz, "Babam, bir Alışveriş marketinden çıkarak metro istasyonuna gitmek istediği sırada, bir araç hızını kesmeyerek yaya yolu üzerinde babama çarptı." diye konuştu.