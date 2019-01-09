Bursa'da zifiri karanlıkta da görebilen kedi gözlü çocuk görenleri şaşkına çeviriyor!

Dikkat çeken göz rengi ve gözlerinde 4 ayrı iris bulunan Kayra, geceleri zifiri karanlıkta bile varlıkları görebiliyor. Herkesin dikkatini çeken Kayra?yı görenler gözlerini kedi gözüne benzetiyorlar.

Cerrah mahallesinde ikamet eden Yakup (29) ve Hilal Polat(25) çiftinin iki çocuğundan birincisi olan Emir Kayra, ilgi görüyor. Emir Kayra Polat, "Geceleri karanlıkta da babamı görebiliyorum. Daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" dedi.



İNSANLARIN ÇOK DİKKATİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Baba Yakup Polat ise, "Kayra doğduğunda bizde anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki irisin ikişer tane olduğunu fark ettik. Doktora götürdük, diğer gözlere göre çok farklı dediler. İnsanların çok dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemiz söylediler. Daha ileri de küçük bir ameliyat gerebilir diye söylediler" dedi.



DİKKAT ÇEKİYOR

Çocuğunun fotolarını çekip sosyal medyada paylaşmakta olduğunu belirten Polat, ?Görenler, yorum yapıyorlar. Ajanslar bana ulaşıp, bizi çağırıyorlar, davet ediyorlar. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum.ö İfadelerini kullandı.