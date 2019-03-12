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Bursa'da kuzenine kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada...

Bursa’da aralarında husumet bulunan kuzenini kurşun yağmuruna tutan zanlı sevgilisinin evinde yakalandı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan cinayetin zanlısı adli makamlara sevk edildi.

Olay dün gece Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Tolga Ç, aralarında husumet bulunan kuzeni Gökhan Ç'ye (32) 7 el ateş etti. Sıkılan kurşunlardan bir kısmı vücuduna isabet eden Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kuzeni kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçtığı aracı tespit etti. Katil zanlısı kuzen, Osmangazi'de sevgilisinin kaldığı evde saklanırken yakalandı. Tolga Ç, emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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Bursa'da kuzenine kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada...
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