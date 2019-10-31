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Çakar kullananlar dikkat! (31 Ekim 2019 Perşembe) Kanunsuz olarak çakar kullanan araçlar için son gün

31.10.2019 | 13:48

Araçlarında kanunsuz olarak kullandıkları çakar ışıkları ve sirenlerle trafikte vatandaşları canından bezdirenler için son gün bugün! Bugünden itibaren artık trafikte vatandaşlar kanunsuz çakar ve siren eziyeti çekmeyecek. 31 Ekim 2019 Perşembe (Bugün) tarihinden itibaren araçlarındaki kanunsuz çakar ışıkları ve sirenlerini sökmeyenler hakkında nasıl bir işlem uygulanacak? İşte bugünden itibaren kanunsuz olarak çakar ve siren kullanmaya yeltenenlere uygulanacak cezalar ve yaptırımlar...

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