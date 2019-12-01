Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı dev top mermisini namluya yerleştirerek İngiliz zırhlı savaş gemisi "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Çanakkale Savaşlarının kazanılmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında Balıkesir’in Havran ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit'in 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı. Mezarı başındaki anda töreninde Koca Seyit (Seyit Onbaşı), gazilerimiz ve şehitlerimiz için dualar edildi. Anma törenine ilginin büyük olduğu gözlendi.