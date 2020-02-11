Web TV Haber Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı | Video

Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı | Video

Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı | Video
11.02.2020 | 10:18

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. 8-10 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 düzensiz göç olayında 32 Afgan, 22 Kongo, 13 Somali, 2 Afrika, 2 Senegal, 2 Gine uyruklu olmak üzere toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 73 adet can yeleği ele geçirildi.Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkı'na bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı | Video 00:20
Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı | Video 11.02.2020 | 10:18
Son dakika! Diyarbakır - Batman'da başlatılan Kapan - 6 Zori Operasyonu'nda ilk görüntüler | Video 01:48
Son dakika! Diyarbakır - Batman'da başlatılan Kapan - 6 Zori Operasyonu'nda ilk görüntüler | Video 11.02.2020 | 10:10
KAPAN-6 Zori Operasyonu başlatıldı | Video 02:39
KAPAN-6 Zori Operasyonu başlatıldı | Video 11.02.2020 | 10:09
Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:20
Kayseri'de PKK operasyonu: 2 gözaltı | Video 11.02.2020 | 10:02
Son dakika! İBB AK Parti Meclis Grubu, yüzde 35'lik ulaşım zammına itiraz edecek | Video 02:10
Son dakika! İBB AK Parti Meclis Grubu, yüzde 35'lik ulaşım zammına itiraz edecek | Video 11.02.2020 | 09:37
Son dakika! Dolar, Euro, TL 11 Şubat 2020 Salı döviz kurları bugün ne kadar? 00:33
Son dakika! Dolar, Euro, TL (11 Şubat 2020 Salı) döviz kurları bugün ne kadar? 11.02.2020 | 09:29
Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı 11 Şubat 2020 Salı Hava durumu... 01:08
Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı (11 Şubat 2020 Salı) Hava durumu... 11.02.2020 | 09:21
Uzmanlardan İdlib’e yönelik flaş açıklamalar | Video 07:40
Uzmanlardan İdlib’e yönelik flaş açıklamalar | Video 11.02.2020 | 09:13
İmamoğlu'nun küfür ettiği Mehmet Akif Aşıkkutlu, yaşanananları anlattı | Video 01:00
İmamoğlu'nun küfür ettiği Mehmet Akif Aşıkkutlu, yaşanananları anlattı | Video 10.02.2020 | 19:11
Son dakika! Rejim güçlerine ait araçların vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 00:28
Son dakika! Rejim güçlerine ait araçların vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı 10.02.2020 | 17:31
Son dakika! Askerlerimiz artık savaş pozisyonunda Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu, canlı yayında cevap verdi... | Video 02:11
Son dakika! "Askerlerimiz artık savaş pozisyonunda" Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu, canlı yayında cevap verdi... | Video 10.02.2020 | 17:04
Son dakika! İdlib'deki saldırı sonrası sınırda helikopter hareketliliği | Video 02:21
Son dakika! İdlib'deki saldırı sonrası sınırda helikopter hareketliliği | Video 10.02.2020 | 16:50
Son dakika! İstanbul'da yaklaşık 50 kişilik lise öğrencisi tekme tokat böyle birbirine girdi | Video 00:23
Son dakika! İstanbul'da yaklaşık 50 kişilik lise öğrencisi tekme tokat böyle birbirine girdi | Video 10.02.2020 | 16:33
Son dakika! Tunceli'de ortadan kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:39
Son dakika! Tunceli'de ortadan kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.02.2020 | 16:29
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Bakanı Akar'la kritik İblid görüşmesi | Video 01:23
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Bakanı Akar'la kritik İblid görüşmesi | Video 10.02.2020 | 16:19
Son dakika! İblid'de rejim güçleri Mehmetçiklere saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı Bölgeden son bilgiler... | Video 02:04
Son dakika! İblid'de rejim güçleri Mehmetçiklere saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı Bölgeden son bilgiler... | Video 10.02.2020 | 16:07
Son dakika! İblid'de rejim güçleri yine TSK'ya saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı | Video 05:51
Son dakika! İblid'de rejim güçleri yine TSK'ya saldırdı: 5 şehit, 5 yaralı | Video 10.02.2020 | 15:44
Son dakika! İblid'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında 5 Mehmetçik şehit oldu, 5 yaralı | Video 01:21
Son dakika! İblid'de rejim güçlerinin topçu atışı saldırısında 5 Mehmetçik şehit oldu, 5 yaralı | Video 10.02.2020 | 15:35
Son dakika! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki | Video 00:42
Son dakika! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki | Video 10.02.2020 | 15:18
İşte 2020 92. Oscar Ödülleri'nin sürprizleri... | Video 04:26
İşte 2020 92. Oscar Ödülleri'nin sürprizleri... | Video 10.02.2020 | 14:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN