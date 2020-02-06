Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video
Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş esnasında pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 373 tipi uçak 3'e ayrılarak parçalandı. Parçalanan uçakta bulunan yolculardan 3'ü hayatını kaybederken, 179 kişi ise yaralandı. Uçağın inişi sırasında kule ile yaptığı konuşmalar da uçağın pistten çıkmasının nedenini büyük ölçüde netleştirdi. Kule ekibi Pegasus pilotlarını uyarırken, pilotlar ısrarla inmeyi tercih etti. A Haber Boeing 373 tipi uçağın simülatörüne bindi ve aynı koşullarda Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Uzmanlar uygulamaları olarak hataları tespit etti. İşte uçağın inişinde anbean yaşananların simülasyon görüntüleri...
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