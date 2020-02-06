Web TV Haber Çatılar uçtu, otomobiller kullanılamaz hale geldi, okullar tatil edildi...İşte Kayseriyi savaş alanına çeviren fırtınanın izleri | Video

Çatılar uçtu, otomobiller kullanılamaz hale geldi, okullar tatil edildi...İşte Kayseriyi savaş alanına çeviren fırtınanın izleri | Video

Çatılar uçtu, otomobiller kullanılamaz hale geldi, okullar tatil edildi...İşte Kayseriyi savaş alanına çeviren fırtınanın izleri | Video
06.02.2020 | 12:05

Kentte saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, rüzgarın oluşturduğu zararla gün ağarınca ortaya çıktı.

Şehirde dün akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaştı. Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçeleri başta olmak üzere çok sayıda mahallelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Rüzgarın oluşturduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Çatıdan düşen parçalar araçların üzerine düşerken, çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için zarar gören araçlar için tutanak tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Sabah uyanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar da araçlarını görünce büyük şok yaşadı. Aracı zarar gören bir vatandaş, büyük bir ses geldiğini, aşağı indiklerinde araçlarının üzerine çatı parçaları düştüğünü gördüklerini söyledi.

Okullar 1 gün tatil edildi

Öte yandan rüzgarın etkili olduğu Talas ilçesinde ise okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

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