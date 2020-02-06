Çavuşoğlu: "Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelecek" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakü'de önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'de rejimin saldırıları) Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecekler" dedi.