Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma: Cehalet mülkün temeli olmadan...

Aksaray'da bir ilkokulda velilerin, otizmli öğrencilerin okuduğu özel eğitim sınıflarının kapatılmasını istediği, okul yönetiminin de buna izin verdiği iddia edilmişti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Aksaray'daki okulda yaşanan 'utanç' görüntülerinden sonra Atv Ana Haber sunucusu Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma geldi. İşte o konuşma...