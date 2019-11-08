Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma: Cehalet mülkün temeli olmadan...
Aksaray'da bir ilkokulda velilerin, otizmli öğrencilerin okuduğu özel eğitim sınıflarının kapatılmasını istediği, okul yönetiminin de buna izin verdiği iddia edilmişti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Aksaray'daki okulda yaşanan 'utanç' görüntülerinden sonra Atv Ana Haber sunucusu Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma geldi. İşte o konuşma...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
Cem Öğretir’den anlam dolu konuşma: Cehalet mülkün temeli olmadan... 08.11.2019 | 01:11
01:33
İstanbul Valiliği’nden Lösemili Çocuklara Mesaj Var 07.11.2019 | 22:49
05:40
ABD, terk ettiği üslere neden geri dönüyor? 06.11.2019 | 12:12
04:01
"Çin'den gelen tren Türkiye ticaret yollarını güncelleyecek" 06.11.2019 | 10:37
00:04
Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu 06.11.2019 | 09:52
02:45
İstanbul'da Jandarması’dan sahte alkol operasyonu 05.11.2019 | 09:13
04:10
02:09
ABD'nin PKK/YPG'li teröristlere verdiği silahlar ele geçirildi! 04.11.2019 | 11:19
02:15
01:57
Alman Bild’in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou'dan Türkiye itirafı 04.11.2019 | 09:02
01:17
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı 04.11.2019 | 08:47
01:06
PKK yandaşları CHP'nin Zürih'teki etkinliğini bastı 03.11.2019 | 21:09
01:58
00:51
04:57
01:44
02:29
00:18
01:31
İstanbul Maltepe'deki çöp dağları vatandaşları canından bezdirdi! 31.10.2019 | 10:13
01:27
İstanbul Ataşehir'de toplanmayan çöpler vatandaşları isyan ettiriyor! 31.10.2019 | 10:48