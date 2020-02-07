Cemal Canpolat Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla adaylıktan çekilmişti! Kirli pazarlık ortaya çıktı | Video

CHP’nin 9 Şubat tarihinde yapılacak olan il kongresinde 270 delegenin imzasını almasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile adaylıktan çekilen Cemal Canpolat’a karşılığında PM üyeliği söz verildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu skandalın ardından CHP'nin demokrasi ve liyakat ile değil kirli pazarlıklarla yönetildiği bir kez daha ortaya çıktı.