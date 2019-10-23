CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten flaş FETÖ itirafı "Muhalefet dik dursaydı 15 Temmuz olmazdı!"
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulundu.
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