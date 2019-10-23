Web TV Haber CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’

23.10.2019 | 13:51

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etti. Ateş, ‘’MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.’’ açıklamasında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:36
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ 23.10.2019 | 13:51
05:39
İstanbul ve Marmara Bölgesi için deprem ve tsunami uyarısı! Depremde risk altındaki bölgeleri açıklandı... 23.10.2019 | 11:30
05:07
İşte Rusya ile varılan güvenli bölge mutabakatının detayları 23.10.2019 | 10:12
02:27
CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten FETÖ'nün Deniz Baykal'a düzenlediği kaset operasyonu hakkında flaş açıklama! 23.10.2019 | 09:14
00:44
CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten flaş FETÖ itirafı "Muhalefet dik dursaydı 15 Temmuz olmazdı!" 23.10.2019 | 09:13
07:02
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den flaş büyük İstanbul depremi açıklaması: Beklenen depremin büyüklüğü... 22.10.2019 | 15:52
02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinden yeni görüntüler 22.10.2019 | 14:55
05:04
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki tarihi görüşmesinden ilk görüntüler... 22.10.2019 | 13:31
02:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine geldi 22.10.2019 | 13:09
01:52
CHP'li Sevigen'den CHP'ye eleştiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü 22.10.2019 | 11:53
08:12
ABD beslemesi PKK/YPG'li teröristler Suriye'de 400 petrol kuyusunu işgal etti! 22.10.2019 | 11:45
03:32
YPG/PKK'lı teröristler için geri sayımda son saatler! 22.10.2019 | 11:38
01:18
Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı! 22.10.2019 | 10:46
03:38
Tel Abyad'ta PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı kilise de kurtarıldı 22.10.2019 | 10:31
16:40
Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu 21.10.2019 | 15:50
01:51
PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı 21.10.2019 | 15:15
02:01
PKK/YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına kadar ulaşan tünelleri ortaya çıktı... Yerin 13 metre altında ve 3 metre yüksekliğinde! 21.10.2019 | 15:14
00:46
PKK/YPG'li teröristler çekilen ABD'li askerleri böyle taşlıyor! 21.10.2019 | 13:06
00:55
YPG/PKK'lılar, Suriye'de çekilen ABD'li askerlerin önünü keserek gitmemeleri için böyle yalvarıyor 21.10.2019 | 10:54
04:47
Tel Abyat'ta PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinin içine böyle girildi... 21.10.2019 | 09:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN