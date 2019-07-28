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CHP, HDP ve İyi Parti'den skandal federasyon anayasası hazırlığı!

CHP, HDP ve İyi Parti düğmeye bastı. Yeni bir Anayasa hazırlığı için çalışmalar başladı. Ankara kulislerinde bu hamlenin asıl amacına ilişkin çeşitli iddialar dillendiriliyor. O iddialar arasında FETÖ için geri dönüş ortamı oluşturmakta var. Yani bu düzenleme eli kanlı örgütün elini güçlendirecek bir içeriğe sahip. Çalışmayı görev yaptığı üniversiteden KHK ile ihraç edildikten sonra CHP’den İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yürütüyor.

CHP, HDP ve İP'in yerel seçimlerdeki ittifakı, FETÖ için yeni bir yargı paketi, HDP'nin yönlendirmesiyle de yeni bir Anayasa hazırlıklarına başladı. Amaç, FETÖ için geri dönüş ortamı oluşturmak, PKK'nın önceliklerine göre, klişeleşmiş "Eşit Yurttaş" söylemi üzerinden bir tür "Federasyon Anayasası" hazırlamak. Irak'ta Amerikan işgaliyle varılan noktayı Suriye'de iç savaşla ulaşmaya çalışanlar Türkiye için de aynı senaryonun hukuki altyapısını oluşturma oluşturmaya girişti. Bunun için de PKK ve FETÖ'nün desteklediği millet ittifakı mensubu partileri yönlendirmeye başladı.

YİNE İBRAHİM KABOĞLU!

Yenişafak'ın haberine göre, Mevcut ittifak, Türkiye'de yönetim sistemini istikrara kavuşturan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı ciddi bir müdahaleye hazırlanıyor. PKK'nın hendek-barikat eylemleriyle yakıp yıktığı bölgelere yönelik operasyonlara, "TSK katliam yapıyor. Bu suça ortak olmayacağız" diyen isimler, anayasa ve yargı paketi sürecinin de aktörü konumunda. 793 Mehmetçiği şehit eden terör örgütüne bir bildiri ile destek verip kendilerini 'Barış İçin Akademisyenler' olarak tanımlayan grubun en ünlü siması İbrahim Kaboğlu. Kaboğlu yeni yargı paketi ve Anayasa çalışmalarına da öncülük ediyor.

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CHP, HDP ve İyi Parti'den skandal federasyon anayasası hazırlığı!
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