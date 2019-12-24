Web TV Haber CHP kongresinde skandal üstüne skandal! Akrabanın 3 oyu, delegenin 5 oyunu geçti

CHP kongresinde skandal üstüne skandal! Akrabanın 3 oyu, delegenin 5 oyunu geçti

24.12.2019 | 01:43

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı kongresinde skandal üstüne skandal yaşandı. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen mevcut başkan Taşkın Özer’e rakip olan Ali Dalgın’ın lehine mükerrer imza kullanıldığı ve yeterli imzayı bulamadığı gerekçesiyle adaylığı kabul edilmedi. Kongrenin Divan Başkanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, mükerrer oylar verdiğini iddia ettiği delegeleri tek tek çağırarak "hangi adaya oy vereceksin" diyerek baskı uyguladı ve 23 adayın imzası geri çektirildi. Durum karşısında tepki gösteren ve daha önce imza vermemiş 5 delegenin Dalgın lehine imza vermek istemesi süre geçtiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Daha sonra Taşkın Özer, kürsüye çıkarak annesi, eşi ve halasının rakibi Dalgın için imza vermesini istedi ve 5 delegenin oyu kabul edilmezken Özer’in 3 akrabasının oyuyla Dalgın’ın adaylığı kabul edildi.

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