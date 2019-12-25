CHP'deki çete kim? CHP'li Mehmet Sevigen'den flaş açıklamalar
CHP'deki çete ile ilgili CHP'li Mehmet Sevigen A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Sevigen 'kraldan çok kralcılar' olarak nitelediği 'çete' için, "Kılıçdaroğlu'na gidip efendim Muharrem İnce hakkında böyle bir şey çıkardık hiç keyfinizi bozmayın diyebilen insanlar da olur." dedi. CHP yönetiminin bu çeteyi ortaya çıkarmak için iddia sahibi gazeteciye dava açması gerektiğini dile getiren Sevigen, "Ben yönetimdeki arkadaşlarıma buradan çağrı yapıyorum o gazeteciye dava açın. Kimse bu CHP içindeki arkadaş o çıksın yoksa bu gazeteci arkadaş cezasını çeksin." dedi.
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