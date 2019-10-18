CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'den canlı yayında ABD ile varılan anlaşma sonrası flaş Barış Pınarı Harekatı itirafı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ortağı HDP ile karşı çıkan CHP'li isimler de sonunda Türkiye'nin bölgedeki başarısını kabul etmek zorunda kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin ABD ile vardığı Güvenli Bölge anlaşmasının ardından bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında program sunucusunun "ABD ile varılan anlaşmayı Türkiye açısından diplomatik bir başarı olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine " Türkiye'nin istediğini aldığını vurguladı ve Kazanımlarımız güçlü" cevabını verdi.
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