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CHP'li Menemen Belediyesinde işçi kıyımı!

CHP'li Menemen Belediyesinde işçi kıyımı!
11.02.2020 | 16:14

CHP'li İzmir Menemen Belediyesinde 36 kişi "maliyet fazlalığı" gerekçesi ile işten çıkarıldı. Maaşlarından feragat etmesi istenilen çalışanlar, bu teklifi reddedince işten çıkarıldılar. Belediye de muhatap bulamayan işçilerden her konumda görevli mevcut. Aralarında engelli ve yaşlıların da bulunduğu işçiler haklarını arıyor ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İşte detaylar...

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