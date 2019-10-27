CHP’li RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin makam aracı skandalı kamerada!

RTÜK ona verdi, o sevgilisi ve köpeğine tahsis etti! Geçtiğimiz Temmuz ayında CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu’na seçilen Faruk Bildirici’nin RTÜK tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını sevgilisi Semra Topçu ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığı iddia edildi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri bu iddiayı doğrular nitelikte…

Geçtiğimiz Temmuz ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'undan boşalan 3 üye kadrosuna görevlendirmeler yapılmış, Faruk Bildirici de CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti.

SEVGİLİSİ VE KÖPEĞİ KULLANIYOR

Edinilen bilgiye göre, RTÜK tarafından CHP'li Bildirici'ye verilen makam aracı amacının çok dışında nedenlerle kullanılıyor. İddiaya göre, 63 yaşındaki Faruk Bildirici, makam aracını Halk TV'den kovulan sunucu sevgilisi Semra Topçu ile köpeğine tahsis etti.

BİLDİRİ İLE BULUŞUYOR

SABAH'ın ulaştığı görüntülere göre, Faruk Bildirici'ye ait olan makam aracı bir bina önünde park ediyor. Aracın arka kapısından önce köpek, ardından da Semra Topçu iniyor. Bir süre sonra aracın yanına CHP'li Bildirici geliyor. Ardından ise araçlarına geri biniyorlar. Görüntülerde şoför de yer alıyor.

EŞCİNSEL YAYINA CEZAYI ELEŞTİRDİ

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda RTÜK dijital platformlarda yayın yapan FOX Life kanalına, 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme sahnesinin "Milli ve manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" iddiasıyla idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası vermişti. Bu karara karşı oy kullanan RTÜK üyesi Bildirici, muhalefet şerhinde "Amerikan insanlarının yaşamlarından kesitler içeren bir dizide Türk aile yapısına uygunluk elbette olmayacaktır" diyerek RTÜK'ün kararını eleştirmişti.

HAREKÂTA YÖNELİK ÇAĞRIYI 'NESNEL VE ETİK' BULMADI

Ayrıca Bildirici, geçtiğimiz hafta RTÜK'ün TSK tarafından başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin terörün amacına hizmet eden, taraflı yayın ve eksik bilgiye yönelik yaptığı sorumluluk çağrısını 'nesnel ve etik' bulmadığını ifade etmesi dikkat çekmişti.