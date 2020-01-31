Web TV Haber Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video

Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video

Çin'de ölümcül 'Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu hastalık dehşetini anlattı | Video
31.01.2020 | 09:51

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artarken, bölgede yaşayan Mersinli dizi ve film oyuncusu Selçuk Ersoy, 13 milyon nüfusa sahip kent yaşayanlarından 8 milyon insanın yeni yıl nedeni dışarıda olması, şehri hayalet kentte çevirdiğini söyledi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükselirken virüsün tespit edildiği vaka sayısı ise 8 bine kişiye ulaştığı ifade ediliyor. Farklı ülkeler Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacaklarını duyururken, 5 yıldır Çin'in Kumming şehrinde yaşayan Mersinli dizi ve film oyuncusu Selçuk Ersoy, ülkedeki koronavirüs kabusunu değerlendirdi.


'OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI'
Çin'de hastalıkla ilgili olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını belirten Ersoy, "Şu anda maskesiz dışarıya çıkmak yasak. Korona'ya kısaca RNA virüsü deniliyor. Diğer virüslerden farklı olarak çok çabuk şekilde mutasyon geçiriyor. Yani şu an bir ilaç bulunsa bile daha sonra bu ilaç bir işe yaramıyor. Öncelikle bir kuluçka süresi var bu yaklaşık 7 ile 24 gün arasında sürüyor. Birinden hastalık kaptığınızda 7 ile 14 gün arasında belirtiler başlıyor. Hastalık sayısı şu anda 8 bin civarında ölü sayısı ise 170'e ulaştı. Bu hastalıktan kurtulan kişi sayısı ise şu anda 130. Hastalık sayısı 4 gün önce 2 bin iken 4 gün sonra tam 4 katına çıktı" dedi.


'SEYAHATLERDE YAYILDI'
Hastalığın hızla yayılmasını yeni yıl nedeni ile yapılan seyahatlere bağlayan Ersoy, "Yaklaşık 1 milyar insan seyahat etti. Bu seyahatte insanlar hastalığı birbirine bulaştırdı. Gün geçtikçe de hastalık çoğalıyor. Şu anda gördüğümüz gibi sokaklar bomboş. Çin'de birçok şehirde şu anda toplu taşıma durdu. Wuhan yaklaşık 13 milyon nüfuslu bir şehir. Bunun yaklaşık 8 milyonu şu anda Wuhan'da değil. Birçok Wuhanlı kendi bölgelerine dönemiyor. Havaalanları, otobanlar, tren istasyonları kapalı. Bu insanlar şehirlerine dönemiyor. Aynı zamanda otellerde de kalamıyorlar. Benim olduğum şehirde insanlar Wuhan plakalarını gördükleri zaman polisi aramaya başladılar" diye konuştu.


'TÜRKLER DE ÜLKEYİ TERK ETTİ'
Çin'de bulunan birçok Türk vatandaşının ülkeyi terk ettiğinin kaydeden Ersoy, "Wuhan'daki Türklerin durumu nedir? diye soracak olursanız onların da yarın Türkiye'ye gönderilecekleri söyleniyor. Bu arada Çin'deki uçuşlar durmadı sadece Wuhan Havaalanı kapalı. Bunun dışında hastalık bir pazarda vahşi bir hayvanı yedikten sonra ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

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