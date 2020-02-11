Çin'den dünyaya yayılan Koranavirüs kabusu sürüyor! Bilanço: 1018 ölü | Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs kabusu sürüyor... Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüsten etkilenenlerin 40 bin kişiyi geçtiğini açıkladı. Yönetim halkın moralini yüksek tutmak için harekete geçti. Devlet Başkanı Şi Cinping maske takarak halkın arasına çıktı, sokakta vatandaşlarla sohbet ederek karantina altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise ülkede yaşayan 2 yabancı uyruklu vatandaşın korana virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Şubatta Hong-Kong limanında karantinaya alınan Japon gemisinde de virüsün etkileri artıyor. İlk etapta 61 kişiye virüs tespiti konulan gemi de 66 kişi de daha virüs tespit edildi.

Öte yandan İngiltere de vaka sayısında yaşanan artış hükumeti harekete geçirdi. Yeni tip korona virüsü ciddi ve yakın tehdit ilan eden İngiltere alınan önlemlerin ve salgına ayrılan bütçenin artırılması kararını verdi. Korkutan salgının 1 ay gibi kısa sürede Sars virüsünün neden olduğu ölüm sayısını geçmesi dünya genelinde paniğe neden oldu. 2002-2003 yılında Çini etkisi altına alan sars virüsü nedeniyle 774 kişi hayatını kaybetmişti.