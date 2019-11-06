Web TV Haber "Çin'den gelen tren Türkiye ticaret yollarını güncelleyecek"

"Çin'den gelen tren Türkiye ticaret yollarını güncelleyecek"

06.11.2019 | 10:37

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treninin Türkiye açısından önemini anlatan Prof. Dr. Sedat Aybar, "Bundan sonra yapılması gereken, Türkiye içerisindeki şehirlerin birbirleriyle demiryolları ile bağlanması ve limanların güncellenerek kapasitelerinin arttırılmasıdır" diye konuştu.

Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek China Railway Express adlı kargo treni Kazakistan'ın ardından BTK hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 'Tek Kuşak Tek Yol' projesi kapsamında Çin'den gelen yaklaşık 850 metre uzunluğundaki ilk yük treni yarın Ankara'da olacak. Tren, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag'a ulaşacak.


Trenin ekonomi açısından önemini değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, "Bu İpek Yolu'nun bir parçası olarak gelişen bir olgu. İpek Yolu denilen kavram da 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ilan edilen çok kapsamlı bir proje. Modern demiryollarının kurulmasını, Pasifik'i Atlantik'le buluşturmayı hedefleyen bir proje. Aynı zamanda deniz yolunu kat ederek gelişen bir proje" dedi.

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