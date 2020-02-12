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Çin’in Ankara Büyükelçisinden korona virüs açıklaması: "Salgın çabalarımız sonucunda kontrol altına alınıyor" | Video

Çin’in Ankara Büyükelçisinden korona virüs açıklaması:
12.02.2020 | 11:48

Çin’de ortaya çıkan ve Dünya’yı tehdit eden Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı sadece Çin'de 1.017'ye ulaştı. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li Korona virüs ile merak edilenleri ve son durumu A Haber’de anlattı. Deng Li: "“Salgın büyük çabalarımız sonucunda kontrol altına alınıyor diyebiliriz. Genel olarak bu salgınla mücadele de zafer kazanacağımıza inancımız tamdır. Çünkü Çin’in kendisine özgü siyasi sisteminin avantajları var bundan yararlanarak bütün kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"SALGIN ÇABALARIMIZ SONUCUNDA KONTROL ALTINA ALINIYOR"

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li virüse ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Salgın büyük çabalarımız sonucunda kontrol altına alınıyor diyebiliriz. Genel olarak bu salgınla mücadele de zafer kazanacağımıza inancımız tamdır. Çünkü Çin'in kendisine özgü siyasi sisteminin avantajları var bundan yararlanarak bütün kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Bütün Çin bu mücadeleye katılmış durumda ve neredeyse bütün vatandaşlarımız kontrol denetimlerini anlayışla karşılıyor. Geçerli aşının bulunması ve ilaçların üretilmesi konusunda ciddi adımlar atılmış durumdadır. Her şeyden önce dünya tarafından çok takip ediliyor ve yeni ortaya çıkan vakaların sayısında ciddi bir azalış söz konusudur."

Biyolojik savaş söylemlerine dair ise Deng Li: "Çin hükümeti olarak insanlarımızı bir araya getirerek virüsün kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle bu virüs başta yabani hayvanlardan çıktı ama yarasalardan çıkmış olsa bile doğrudan insana geçtiğini düşünmüyoruz. Başka bir hayvana bulaşıp oradan insana geçtiğini düşünüyoruz. Şu anda ölüm oranlarının çoğu Çin'in Hubei eyaletindedir. Dün itibariyle ölüm oranı Hubei eyaletinde yüzde 3.01, diğer eyaletlerde yüzde 0.14 şeklinde oldu. Diğer eyaletlerde sadece ciddi bir grip şeklinde görüyoruz diyebiliriz." şeklinde konuştu.

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