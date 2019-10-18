Web TV Haber Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in BBC'de İngiliz sunucuya verdiği tokat gibi cevap sosyal medyada gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in BBC'de İngiliz sunucuya verdiği tokat gibi cevap sosyal medyada gündem oldu!

18.10.2019 | 09:13

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış pınarı Harekatı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in 2018 yılında BBC'de İngiliz sunucuya verdiği tarihi cevap tekrardan gündem oldu. İşte İngiliz BBC televizyon kanalında bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sunucuya verdiği o muhteşem cevap...

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