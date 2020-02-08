Cumhurbaşkanı Erdoğan "17 yılda bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Spor tesislerine eski parayla 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık" dedi.
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