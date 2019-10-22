Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinden yeni görüntüler
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasındaki kritik görüşmeden yeni görüntüler...
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