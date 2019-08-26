Cumhuriyet'in iftirasına TÜRGEV'den cevap

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde yine kız öğrencilere yönelik örnek projelere imza atan TÜRGEV’i hedef aldı. “TÜRGEV Para basacak” manşeti ile çıkan Cumhuriyet yine bir iftiraya imza attı. Sabah.com.tr’ye açıklama yapan TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun “Haberde konu edilen ve bizim cebimize girecekmiş gibi lanse edilen KYK yardımı devletin vakıflara değil bizzat öğrenciye sunduğu bir destek olup, öğrencinin kendi imzası karşılığında barınması ve beslenmesi için aldığı, devletin bu imza karşılığında kurumlara ödediği ve öğrencinin yurt barınma masraflarından düşülen bir meblağ. Burada devlet kendi öğrencisine desteği doğrudan veriyor, kurumlar ise aracı olarak işlemleri yürütüyor” dedi.