Web TV Haber Demet Akalın, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı

Demet Akalın, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı

30.12.2019 | 21:33

Başkan Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etmişti. Peki o ziyarette neler konuşuldu? Akalın, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı.

Sanatçı Demet Akalın ve Hande Yener, kadına şiddet ve çocuk istismarına çözüm bulabilmek için hazırladıkları dosyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Akalın'ı Başkan Erdoğan'dan randevu almaya iten sebepse sosyal medyadan gelen yoğun mesajlardı. Akalın, "Sosyal medyadan çok fazla kadın dernekleri mesaj atıyordu, onları ilettim. Eğer bir şey yapılacaksa biz de buradayız dedik. Cumhurbaşkanımıza..." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE DAHA KALABALIK OLSAYDIK"

Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını A Haber'e anlatan Akalın, "Biz çok onur duyduk. Kadınların sesi olmak için randevu talep etmiştim, ya da bir yasa (kadına şiddet olaylarını önlemek için) çıkacaksa ne zaman çıkacak diye merakımdan gittim. Hande Yener gidersen 'beni de al' demişti. Beraber gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız kadınlar, hayvanlara eziyet edenler, çocuk tecavüzcülerini hepsini kapsayan bir yargı paketinin ilk Meclis toplantısında geleceğini bunun hızlandırılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün hassasiyetiyle televizyonda izleyip inanamadığını anlattı. Bu bize özel kampanya değil... 'Biz bu göreve hazırız' dedik o da tabii ki dedi. Ben gideceğim dediğimde bana sadece Hande (Yener) 'geleceğim' dedi. Keşke daha kalabalık olsaydık." ifadelerini kullandı.

AKALIN ERDOĞAN'IN AKTARDIĞI HADİSTEN ETKİLENDİ

Masada sadece kadına şiddet ve çocuk istismarı yoktu. Demet Akalın, Başkan Erdoğan'ın kendilerine aktardığı bir hadisten nasıl etkilendiğini de anlattı.

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