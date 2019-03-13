Demet Akbağ'ın yıkıldığı an! Eşi Zafer Çika'nın ölüm haberini alan Demet Akbağ, hastanede böyle görüntülendi...

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'den Çeşme'ye giderken aracıyla geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesin'de doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü. Demet Akbağ, eşinin yaralı olduğu ve tedavi altında bulunduğu söylenince hemen İzmir'e hareket etti. İzmir'e gelen Demet Akbağ, hastanede eşi Zafer Çika'nın ölüm haberini alınca yıkıldı. Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi zafer Çika'nın ölüm haberini aldığı anlar ve yaşadığı acı ise kameraya böyle yansıdı.